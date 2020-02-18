تركيا تعلن ترحيل 229 «إرهابيا» أجنبيا إلى بلدانهم

2020/02/18 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية قامت بترحيل 229 شخصا من

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