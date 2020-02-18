2020/02/18 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام

المستقلة ...



اعلنت الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس لغاية يوم السبت المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وعواصف رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).