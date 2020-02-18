تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام


تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام
2020/02/18 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام

المستقلة ...

اعلنت الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس لغاية يوم السبت المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وعواصف رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة

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