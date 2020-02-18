2020/02/18 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام
المستقلة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المستقلة ...
اعلنت الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس لغاية يوم السبت المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وعواصف رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حالة الطقس في بغداد و المحافظات لمدة 5 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).