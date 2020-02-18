مدرب الصقور يكشف أخطاء لاعبيه في مستهل الدوري

2020/02/18 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المدير الفني لفريق القوة الجوية بكرة القدم أيوب أوديشو أن لاعبي فريقه انتابتهم حالة من الفردية والأنانية في أثناء مباراتهم أمام نفط ميسان ضمن الدور الأول من منافسات الدوري الممتاز

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