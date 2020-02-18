الغاء عطلة نصف السنة ويوم السبت لطلبة هذه المحافظة

2020/02/18 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير تربية ذي قار رياض العمري، اليوم الثلاثاء، الغاء عطلة نصف السنة ويوم السبت لطلبة المحافظة‎.‎ وذكر العمري، ان “تربية ذي قار الغت عطلة نصف السنة ويوم السبت لتعويض طلبة المحافظة للايام التي ‏تعطلت فيها المدارس اثناء التظاهرات والاعتصامات”.‏ واشار الى ان” كوادر مديرية تربية ذي قار عازمة على اكمال المنهج الدراسي لطلبة المدارس […]

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