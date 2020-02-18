2020/02/18 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني يدخل في مفاوضات مع بغداد للتوصل إلى إتفاق مبدئي لعودة البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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