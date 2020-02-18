بعدما أوعز بتعيينهم على الملاك الدائم.. وزير الثقافة يخذل ثلاث نحاتين موهوبين من ذي قار

2020/02/18 | 15:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارقال مصدر ومقرب من ثلاثة أخوة نحاتين في قضاء قلعة سكر، شمالي الناصرية، الثلاثاء، بأن وزير الثقافة والسياحة، خذل النحاتين الفطريين، بعدما أوعدهم بالتعيين وأرسل أسمائهم وأمر بتعيينهم على الوزارة، بعد أن التقى بهم في شهر أيار الماضي.وذكر المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "وزير الثقافة عبد الامير الحمداني تسبب في إحراجنا، بعدما أوصلنا صوت ثلاث نحاتين موهوبين، قدموا عشرات المناشدات الى الوزير وبعد وساطات كثيرة التقى بهم ووعدهم بتعيين أثنين منهم وأصدر الوزير بيانا صحفيا جاء فيه عن أوامر وزارية لتعيين هولاء على ملاك وزارة الثقافة".وتابع المصدر، "لكن الوزير، لم يفِ بوعده معهم، وقبل شهرين أعلنت الوزارة عن الذين ظهرت اسمائهم في التعيينات الأخيرة ولا يوجد أي أسم لهؤلاء الشباب النحاتين أبناء قلعة سكر الفقراء".وأوضح، أن "هولاء النحاتين لديهم أعمال فنية كبيرة وكثيرة وحصلوا على جوائز متعددة في مهرجانات داخل وخارج العراق، ورغم ذلك لم ينصفهم الوزير حتى الآن رغم أصداره أمرا بذلك".وكان المستشار الاعلامي لوزارة الثقافة والسياحة باسم الزاملي قد أكد في 30 أيار من العام الماضي أن "الوزارة، بعد رصد عدد من المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تتحدث عن نحات موهوب يعمل بصفة أجير يومي في بلدية قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار، وجه الدكتور عبد الأمير الحمداني بالتواصل مع العويسي لتوفير فرصة عمل له في الوزارة ودعم موهبته عن طريق تنظيم معرض فني لأعماله”.وأكد الزاملي، أن “أبواب الوزارة مفتوحة دائماً أمام المواهب الشابة، بناء على توجيهات السيد الوزير الذي أكد غير مرة، على دعم المواهب الثقافية وتنميتها، وتوفير الأدوات اللازمة لنجاحها".واشار إلى أن "الوزارة تواصلت مع العويسي، وحددت معه موعداً للقائه وتعيينه على ملاك الوزارة، ودعم موهبته وتنميتها".

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