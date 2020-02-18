المنافذ الحدودية تدعو الجهات الرقابية لدعمها من أجل القضاء على مافيات الفساد

2020/02/18 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيئة المنافذ الحدودية، الجهات الرقابية لدعمها من اجل القضاء على مافيات الفساد.

وذكرت الهيئة في بيان، أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي استقبل النائب يوسف الكلابي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، مبينا ان الوائلي أكد أهمية التعاون المشترك مع الجهات الرقابية ومنها لجنة النزاهة البرلمانية لغرض تقويم العمل والوقوف على مكامن الخلل في الاداء ووضع الحلول المناسبة لها.

من جهته، قال النائب يوسف الكلابي، ان لجنة النزاهة البرلمانية داعمة لعمل الهيئة وخططها المستقبلية، مؤكداً أن هيئة المنافذ الحدودية معنية بالأمن الاقتصادي للبلد من خلال تطبيق قرارات المنع لبعض المنتجات التي تتقاطع مع حماية المنتج المحلي وسلامة صحة المواطنين.

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