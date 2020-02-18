إشكالية الوعي في واقع متأزم

2020/02/18 | 15:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الاجودي الوعي شعور يعتمد على معطى معرفي ينبثق من العلم والعقيدة والرؤية والممارسة، وعليه فإن الوعي بهذا التوصيف يكون انعكاسا شموليا للمنظومة الحياتية التي يعيشها الإنسان، ثم إنه يعد […]

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