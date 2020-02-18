صحة النجف: أول الوافدين من الصين يغادر الحجر الصحي

2020/02/18 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت صحة محافظة النجف، الثلاثاء، مغادرة أول الوافدين من الصين الحجر الصحي.وقالت الصحة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “أول الوافدين من الصين غادر الحجر الصحي”.وبينت أن “فريق العمل في الصحة العامة زار مركز صحي الحرية لتفقده”، مشيرةً إلى أن “فريق قسم التفتيش اطلع على سير العمل […]

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