2020/02/18 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوز=م الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع بالاقسام الداخلية للبنات التابعة لجامعة واسط.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في الكوت اخمدت حريق نشب داخل احدى غرف الاقسام الداخلية للبنات التابعة لجامعة واسط”.واضافت، ان “الفرق تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير والحيلولة دون انتشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق اندلع بالاقسام الداخلية للبنات التابعة لجامعة واسط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق اندلع بالاقسام الداخلية للبنات التابعة لجامعة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).