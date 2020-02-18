هيئة النزاهة تكشف عن هدر أكثر من مليار دينار بعقد تجهيز الديوانية بمحولات كهربائية

2020/02/18 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبـطها حصول هدر بالمال العام بمبلغ تجاوز المليار دينار عراقي، في عقد مبرم بين محافظة الديوانية والشركة العامة للصناعات الكهربائية.وأوضحت الهيئة في بيان، ان فريق عمل شعبة التحري والضبط القضائي في مكتبها بالديوانية، توصل … Readmore

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