شرطة ديالى تشدد اجراءاتها الامنية لأنهاء ظاهرة اطلاق ’’النار العشوائي’’

2020/02/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

وجه قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، خلال تعميم الى كافة اقسام الشرطة وافواج الطوارئ على تشديد الاجراءات الامنية بحق مطلقي العيارات النارية خلال المناسبات.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشمري وجه بتشديد الإجراءات الأمنية بحق مطلقي العيارات النارية والتي غالباً ماتسبب باصابات وضحايا وازعاج للمواطنين في المحافظة".





وأضافت، ان "قيادة الشرطة ستتخذ اجراءات رادعة بحق المخالفين كونها ظاهرة غير حضارية تتسبب بإيذاء المواطنين وارباك الوضع الامني"، مؤكداً "على كافة مفاصل شرطة ديالى تنفيذ اجراءاتها الامنية لأنهاء هذه الظاهرة السلبية ابتداءً من اليوم ومحاسبة المخالفين في عموم مناطق المحافظة".





واشار الشمري بحسب البيان إلى ان "الايعاز لاتخاذ هذه الاجراءات جاء استجابتاً لمناشدات المواطنين ومن اجل انهاء معاناة المواطنين التي تسببها هذه الظاهرة".

بغداد اليوم – بغداد

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وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تعرضت قبل ق

بغداد اليوم - بغداد

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وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملية ال

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وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم إلقاء القبض على

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