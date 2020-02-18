الاتحاد الوطني الكردستاني يصوّت على جميع مواد النظام الداخلي

2020/02/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانيةصوّت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على جميع مواد النظام الداخلي بأغلبية الأصوات.

وقال قيادي في المجلس الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث خاص لـ(بغداد اليوم): إن "المجلس القيادي اجتمع قبل ظهر اليوم لاستكمال التصويت على مواد النظام الداخلي"، مؤكداً ان "المجلس صوّت وبأغلبية الأصوات على جميع المواد والبالغ عددها 77 مادة".

وأشار الى أن "المؤتمر الرابع منح صلاحيات تعديل النظام الداخلي للمجلس القيادي، وبعد عقد اجتماعات تشاورية، صوّت المجلس اليوم على جميع المواد وبأغلبية الأصوات دون وجود أية مشاكل داخلية".

وكشف العضو القيادي عن "تشكيل لجنة مشتركة من المجلس السياسي الأعلى السياسي ومصالح الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس القيادي للخروج بصيغة قرار تساعد في اختيار الرئاسة المشتركة والأقسام الأخرى".

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