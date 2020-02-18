2020/02/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان خلف، الثلاثاء (18 شباط 2...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس المفوضين: نواجه تحديات وعقبات داخلية وخارجية بشأن إجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس المفوضين: نواجه تحديات وعقبات داخلية وخارجية بشأن إجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).