ضبط حمولة سيراميك مخالفة للشروط في منفذ مندلي بديالى

2020/02/18 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط شاحنة خارج الحرم الكمركي، في منفذ مندلي الحدودي، محملة بمادة السيراميك وبوزن إجمالي (40,410) طن المنشأ إيراني بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ.واضافت الهيأة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بعد الكشف والتدقيق عنها من قبل شعبة البحث والتحري/هيأتنا تبين أن البضاعة غير […]

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