2020/02/18 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة «القصوى»، جراء وصول أسراب جراد صحراوي إلى مناطق قريبة لحدود البلاد مع السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («خطر الجراد يقترب».. الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («خطر الجراد يقترب».. الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).