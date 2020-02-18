2020/02/18 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موانئ دبي العالمية تعلن عن انسحابها من « بورصة دبي »

المستقلة ... كشفت شركة "موانئ دبي العالمية" عن خطة استراتيجية تتضمن انسحاب الشركة من بورصة دبي، وتحولها إلى ملكية خاصة، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على القيمة السوقية للبورصة الإماراتية.



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