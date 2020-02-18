صحة صلاح الدين تحجب رواتب 4000 موظف ومناشدات لاطلاقها

2020/02/18 | 15:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب موظفو دائرة صحة صلاح الدين وزارة الصحة والجهات المختصة الاخرى لاطلاق رواتبهم التي تم حجبها منذ عدة اشهر داعين الى حل جذري لهذه المشكلة.

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