2020/02/18 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط عجلة محملة بالسيراميك غير مستوفية لمواصفات السيطرة النوعية في منفذ مندلي الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 15:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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