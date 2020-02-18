ضبط عجلة محملة بالسيراميك غير مستوفية لمواصفات السيطرة النوعية في مندلي

2020/02/18 | 15:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شاحنة خارج الحرم الجمرجي، في منفذ مندلي الحدودي، محملة بمادة السيراميك وبوزن إجمالي (40,410)طن المنشأ إيراني بعد إنجاز معاملتها الجمرجية داخل المنفذ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "بعد الكشف والتدقيق عنها من قبل شعبة البحث والتحري/هيأتنا تبين أن البضاعة غير مستوفية لمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وتابعت: "نظم محضر ضبط وتم إحالتها الى مركز شرطة كمرك مندلي لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها".

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