إتلاف 26 طنا من مادة الكاتشب في ميناء أم قصر

2020/02/18 | 15:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف 26 طنا من مادة (الكاتشب) منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "استنادا الى قرار القاضي تم تشكيل لجنة لا تلاف 26 طنا مادة (الكجب) برازيلي المنشأ غير صالح للاستهلاك البشري وانتهاء صلاحيته في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأضافت انه "تمت عملية الاتلاف والطمر في منطقة الطمر الأصولية المعدة لهذا الغرض".

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