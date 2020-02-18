2020/02/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني

يتبع .......

بغداد اليوم - بغداد

لوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الثلاثاء 18-2-2020 ، بمقاطعة حكومة محمد توفيق علاوي وعدم المشاركة فيها.

وحذر النائب السابق ومسؤول ملف بغداد في مقر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، عرفات كرم، من تش

بغداد اليوم- خاص

قال النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، الثلاثاء (18 شباط 2020)، إن تحالفي الفتح وسائرون وبعض القوى الوطنية، قد خولوا المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بحرية اختيار وزراءه، مؤكداً أن علاوي عمل على انتقاء الشخصيات الكفوءة في كاب

بغداد اليوم- السليمانية

صوّت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على جميع مواد النظام الداخلي بأغلبية الأصوات.

وقال قيادي في المجلس الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث خاص لـ(بغداد اليوم): إن "المجلس القيادي اجتمع قبل ظهر الي

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