كلوب قبيل لقاء أتلتيكو مدريد: أنا مثل طفل في الحضانة مقارنةً بسيميوني

2020/02/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تحدث يورجين كلوب مدرب فريق ليفربول في المؤتمر الصحفي ما قبل مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو هذا المساء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشاد مدرب الريدز بمدرب المنافس دييجو سيميوني، مشيراً إلى نشاطه الكبير على الخط الفني وحماسته الدائمة في تحميس لاعبيه أثناء المباراة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة " يقول الناس عني أنني عاطفي للغاية على الخط..ولكن إذا كان مستواي في توجيهات الخط الفني هو الرابع فدييجو سيميوني سيكون في المستوى الثاني عشر".

استطرد المدرب الألماني " بالفعل أبدو كطفل في الحضانة مقارنة به..ويبدو أمراً مبهراً أن يبقى هكذا لمدة 8 سنوات وهو يبدي نفس المستوى الانفعالي..هذا مثير للإعجاب".

واصل " فريق دييجو سيميوني دائماً ما يكون منظماً بشكلٍ فريد واحترافي وهذا يجعله واحد من بين أفضل المدربين".

اختتم حديثه قائلاً " كنا نتقابل بعد بعض المباريات..



تبادلنا بعض الرسائل بعد الانتصارات أو الهزائم كبرى لكلينا وأعتقد أن مباراة الثلاثاء ستكون مباراة تنافسية للغاية وسنتواجه للمرة الأولى وسيكون الأمر مشوقاً".

بغداد اليوم/ خاص

اكد مصدر قانوني في اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء،(18 شباط 2020)، أن الدعوى القضائية التي كسبها مدرب منتخب العراق السابق حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة لم تكتسب الدرجة القطعية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القرار الذي ح

بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الثلاثاء،(18 شباط 2020)، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أتليتكو مدريد ضد ليفربول فى بطولة دورى أبطال أوروبا، وبوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بغداد اليوم- متابعة

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء بمضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم الحادي عشر من شهر اذار ال

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