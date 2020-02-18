محافظ السليمانية يدعو ’’الأسايش’’ إلى عدم التدخل بإجراءات الوقاية من ’’فيروس كورونا’’

2020/02/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أكد محافظ السليمانية، هفال ابو بكر، الثلاثاء (18 شباط 2020) خلو المحافظة من الإصابات ببفيروس ك...





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