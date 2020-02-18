بالصورة .. الشيخ علي يتحدث عن خسارته والشامتين وعن ماذا ربح في النهاية ..

2020/02/18 | 16:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اتصل بي شامتاً، ساخراً، معيِّراً إياي لأني خسرت مجلس النواب والكتل السياسية بمراهنتي على المتظاهرين، وهم حصان خاسر (حسب زعمه) وحكومة علاوي ستنال رضاهم!فأجبته:نعم خسرتُ هؤلاء..



ولكنني ربحت رضى الله (جل وعلا) ورضى الناس وراحة ضميري، ولن أقايضها بمُلك الدنيا.ولا قرة أعين الجبناء!

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