كشف هروب عشرات الإعلاميين العراقيين بعد تهديدهم بالقتل

2020/02/18 | 16:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- : اعتبر مركز حقوقي ان العراق يمر حاليًا بمرحلة كارثية بالنسبة إلى اعلاميي وصحافيي البلاد، حيث شهدت الاشهر الاربعة الماضية انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة طالت الحريّات الصحافيّة والحقوق المدنيّة، كاشفا […]

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