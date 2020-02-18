النجيفي يعلن دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي،

2020/02/18 | 16:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الثلاثاء دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، فيما وضعت جبهته 6 شروط للمضي بالتصويت عليها.وقالت الجبهة في بيان : إن […]

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