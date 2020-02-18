ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات الوفد الكردي مع علاوي

2020/02/18 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الثلاثاء، عن أبرز الملفات التي سيناقشها الوفد الكردي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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