ممثل كردستان في بغداد يهدد علاوي بالمقاطعة: وفد من الإقليم انطلق إلى العاصمة

2020/02/18 | 16:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



يتوجه وفد سياسي كردي رفيع المستوى، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد لاستكمال المباحثات مع رئيس الوزراء الم...

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