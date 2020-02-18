قضية إيقاف “مطربي المهرجانات” عن الغناء تتفاعل.. البرلمان المصري يتدخل

2020/02/18 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طالب نائب في البرلمان المصري، بإحاطة عاجلة حول قرار نقابة الفنانين إيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء بشكل نهائي، فيما استدعى رئيس البرلمان وزيرة الثقافة المصرية بسبب انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع.وقال النائب عبد الحميد كمال، إنه استنادا وإعمالا لنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه […]

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