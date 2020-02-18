الرئيس الافغاني اشرف غني يفوز بولاية ثانية

2020/02/18 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

فاز الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 50.6 بالمائة من الأصوات الأولية، لك...





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