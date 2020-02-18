مصدر امني لـ” العهد نيوز”: عشائر الانبار لم تسمح لإسر داعش من الدخول الى المناطق المحررة

2020/02/18 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بان شيوخ ووجهاء المحافظة اكدوا رفض اي صيغة عشائرية للسماح لإسر مجرمي داعش الدخول الى المناطق المحررة تحت أي ذريعة كانت .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، يرفضون عودة اسر عصابات داعش الاجرامية الى […]

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