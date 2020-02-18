2020/02/18 | 16:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر سياسي، الثلاثاء، بانتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيساً مشتركاً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق، بأن عائلة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني أبلغت القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى إبلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب جنكي وطالباني رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب جنكي وطالباني رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).