2020/02/18 | 16:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعلن رسمياً مساء اليوم..ادارة نادي الشرطة تقيل الصربي ايليتش من مهمة تدريب الفريق وتسمي عبدالغني شهد خلفاً له

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