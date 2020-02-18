حكومة علاوي لن تسلم من الغطرسة الأمريكية.

2020/02/18 | 16:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرار اتفاق جديد بين علاوي وامريكا.بلغتني معلومات مؤكدة تكشف عن اتفاق عقده رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع الأمريكان بعد اجتماعات عقدت الاسبوع الماضي بمقر اقامة السفير الكندي في […]

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