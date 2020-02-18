نايف حواتمة - حواتمة يقدم للرأي العام عن الخطة الوطنية لإسقاط «رؤية ترامب»

2020/02/18 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نايف_حواتمة عقدت مجلة «الحرية» الفلسطينية ندوة صحفية ادارت فيها حواراً مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تناولت فيه تداعيات اطلاق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب «رؤيته للسلام»، وكيفية الرد الوطني عليها، وتوقفت أمام الحالة العربية والعلاقة مع الولايات المتحدة.وفيما يلي النص الكامل للحوار مع حواتمة:■-;- ماهي خطتكم لإسقاط «صفقة القرن»؟■-;-■-;- كنا أول من تنبه ......

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