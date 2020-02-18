ليبيا: تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة

2020/02/18 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

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