2020/02/18 | 16:43 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير يناقش فرص الانتخابات تحت السلاح: الصدر لم يستفد شيئاً من مهاجمة التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
ناقش تقرير أعدته صحيفة اندبندنت عربية مسارات حراك تشرين، و سلّط الضوء على فرص اجراء انتخابات نزيهة في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير يناقش فرص الانتخابات تحت السلاح: الصدر لم يستفد شيئاً من مهاجمة التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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