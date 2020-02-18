تقرير يناقش فرص الانتخابات تحت السلاح: الصدر لم يستفد شيئاً من مهاجمة التظاهرات

2020/02/18 | 16:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ناقش تقرير أعدته صحيفة اندبندنت عربية مسارات حراك تشرين، و سلّط الضوء على فرص اجراء انتخابات نزيهة في...

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