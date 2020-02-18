خطة سولسكاير الثورية تهزم تشيلسي في ملعبه

2020/02/18 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد تهزم تشيلسي في ملعبه

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