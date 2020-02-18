2020/02/18 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : الكويتية سلوى المطيري تعلن اكتشافها لعلاج لفيروس كورونا المستقلة / نشرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري مقطع فيديو وهي متوجهة نحو مقر السفارة الصينية في الكويت، وفي يدها مجموعة من الأوراق، حيث أعلنت أن هذه الأوراق تتضمن علاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستسلمها للمسؤولين في السفارة.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/02/87105320_552591542274758_6909547273808204667_n-1.mp4 وأثارت تصرف سلوى المطيري رواد مواقع […]

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