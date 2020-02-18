العراق.. اصابة منتسب في هجوم ببنادق الصيد قرب الخلاني

2020/02/18 | 16:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بإصابة منتسب جراء تعرض القوات الأمنية إلى "هجمات" ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد....

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