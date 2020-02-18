الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين بالموصل

2020/02/18 | 16:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل....

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