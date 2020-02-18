تقرير بيريطاني يكشف تواجد “المخابرات العراقية” بين المتظاهرين.. هل ترصد كاميرات المراقبة “المسلحين المجهولين”؟

2020/02/18 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف تقرير بيريطاني، اليوم الثلاثاء، اندساس عناصر الأمن العراقي بين المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، وكذلك تواجدهم في خيم الاعتصام، ووجود كاميرات مراقبة ترصد مداخل ومخارج محيط ساحات الاحتجاج، فيما اعتبر مغردون عراقيون إن قوات الأمن تتحمل مسؤولية كل ما تعرض له الناشطون بعيدًا عن “الطرف الثالث”.وينقل التقرير الذي أعدته صحيفة الغارديان […]

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