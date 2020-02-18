الناتو: نمتلك خططا كثيرة للفترة المقبلة في العراق

2020/02/18 | 16:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت بعثة الناتو في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إعدادها لخطط كثيرة للفترة المقبلة خلال العمل في البلاد.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه، ان "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي التقى، اليوم في بغداد، برئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، واكدا على أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها في العراق".وتابعت ان "اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق وتوسيع العمل خاصةً في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة الى زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".فيما قال الجنرال جيني ان "بعثة الناتو تمتلك خططا كثيرة للفترة المقبلة والتي تهدف الى توسيع وتطوير العمل في العراق".

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