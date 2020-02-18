صحة النجف: أحد الوافدين من الصين غادر الحجر الصحي

2020/02/18 | 16:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، أن أول الوافدين من الصين والذي تم وضعه في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، غادر الحجر.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "اول الوافدين من الصين غادر اليوم الحجر الصحي بعد انتهاء فترة المراقبة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا".

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