2020/02/18 | 16:51 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة..



محافظ ذي قار السابق (يحيى الناصري) يقدم طلبا لاحالته إ

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بالوثيقة..



محافظ ذي قار السابق (يحيى الناصري) يقدم طلبا لاحالته إلى التقاعد بدرجة وكيل وزير

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