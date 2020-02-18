حملة مضادة للمندسين ينظمها متظاهرو كربلاء | تقرير

2020/02/18 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

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متظاهرو كربلاء ينظمون حملة رسالتها حب وسلام وتعايش سلمي بين فئات المجتمع، بعد أشهر من الأحداث الدامية التي تضرر بها أهالي مناطق حي النقيب والبلدية وشارع السناتر من قبل جماعات مندسة بينهم.

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