سلامي: سليماني دخل العراق بدعوة من مسؤوليه وقتله ظلم واضح

2020/02/18 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري حسين سلامي، ان الهجوم على القوات الأميركية بقاعدة عين الأسد، لم يكن نهاية الرد الاستراتيجي، بل نقطة البداية لهذا الرد.

وأوضح سلامي في تصريح، ان استهداف عين الأسد كان استكمالاً لقواعد الاشتباك مع الأميركيين، بعد أن كانت القوات الإيرانية في أقصى حالات الجاهزية لإطلاق صواريخ مدمرة، باتجاه القواعد الأميركية الأخرى، للرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، واصفا مقتل الأخير بغارة أميركية في العاصمة العراقية، بأنه ظلم واضح على حد تعبيره، لأنه دخل العراق بدعوة من مسؤوليه، وكان يتنقّل على نحو علني ورسمي.

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