السلطة القضائية في إيران تحدد موعد محاكمة فرنسيين اثنين بتهمة انتهاك الأمن القومي

2020/02/18 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت السلطة القضائية في إيران، موعد محاكمة مواطنين فرنسیین اثنين، بتهمة انتهاك الأمن القومي.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام محسن اسماعيلي في تصريح، ان المحكمة حددت الثالث من آذار المقبل، موعدا للنظر بالقضية، بعد إصدار لائحة اتهام ضد المتهمين، وهما فرنسي وآخر إيراني يحمل الجنسية الفرنسية، لافتا الى ان إيران لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية والقضائية، في إشارة الى مطالبات فرنسية بالإفراج عن المعتقلين، لأنها لا تعترف بالجنسية الثانية، وتعتبر حاملها مواطنا إيرانيا.

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