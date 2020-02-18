2020/02/18 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية اعتقلت اثنين من المطلوبين للقوات الامنية بعملية انزال جوي في الانبار .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت عملية انزال جوي استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي،، تمكنت من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ”العهد نيوز” عملية انزال جوي تسفر عن اعتقال اثنين من المطلوبين في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ”العهد نيوز” عملية انزال جوي تسفر عن اعتقال اثنين من المطلوبين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).